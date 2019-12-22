Ziraat M?hendisleri Odas? Temsilcili?ine Kanakan se?ildi

D?nem Hakkari ?l Temsilcili?i se?imi yap?ld?.

Hakkari Tar?m ve Orman ?l M?d?rl??? toplant? salonundan d?zenlenen Ziraat M?hendisleri Odas? 46. D?nem ?l Temsilcili?i se?imi, sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?yla ba?lad?. Divan Ba?kanl???na Hakkari Ticaret ve Sanayi Odas? Genel Sekreteri Fikret Keskin, ?yeliklerine ise Cemal Demir ile Adnan Demir se?ildi. Genel Kurul kapsam?nda eski il temsilcisi B?lent Tany?rek taraf?ndan faaliyet ve mali raporlar sunuldu.

A??l?? konu?mas?n?n ard?ndan 53 ?yesi bulunan ve tek liste halinde girilen se?imde, il temsilcili?ine Ziraat M?hendisi Mesut Kanakan getirilirken, ?l Temsilci Yard?mc?l???na Ziraat M?hendisi Ferhat Pala, ?l Genel Kurul Delegeli?ine ise Ziraat Y?ksek M?hendisi B?lent Tany?rek se?ildi.

Se?im, kat?l?mc?lara verilene yemekle son buldu.