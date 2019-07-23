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10 kişinin yaralanmasına neden olan cismin parçası bulundu

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahilinde 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahilinde 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonunda denizde yüzerken bilinmeyen bir cisim nedeniyle 10 kişinin belirli yerlerinden yaralandıkları ortaya çıktı. Tespit edilemeyen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarılabildi, cismin cam kısmına ise ulaşılamadı.


Denizde cismi arama faaliyetlerinin süreceği, yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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