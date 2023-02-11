128'inci saatte kesilmeyen umut: 13 yaşındaki Ahmet Arda sağ kurtarıldı

Umutların kesilmediği deprem bölgesinde Hatay'da 128'inci saatte 13 yaşındaki Ahmet Arda Övün enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD koordinesinde çalışmalarını yürüten ve bölgede adeta seferber olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekiplerince kurtarılan ve ambulansa götürülene kadar el sallayan Arda, bir kez daha umut ışığı yaktı.

Türkiye'yi yasa boğan felaket sonrasında bölgeye gönderilen ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 şehri etkileyen deprem sonrasında bölgeye hareket eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri de bölgede canların hayata tutunması için yoğun bir gayretle çalışıyor. Dur durak bilmeden yaşam belirtisi olan enkazlarda çalışma yürüten Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri bu kez de Hatay'da 128'inci saatte AFAD koordinesinde yürütülen çalışmada inanılmaz bir kurtuluşu daha gerçekleştirdi.

El sallayarak ambulansa götürüldü

Hatay Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Mavi Konutlar Sitesi enkazında yoğun çalışma yürüten Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı kurtarma ekipleri ve AFAD, 128'inci saatte 13 yaşındaki Ahmet Arda Övün isimli çocuğu sağ çıkardı. Umutların bir an olsun kesilmediği bölgede Arda'nın enkaz altından kurtarılma çalışmaları ve yaşanan sevinç ise saniye saniye görüntülendi. Bu esnada Ahmet Arda, ambulansa götürüldüğü esnada çevredeki vatandaşlara el salladı.