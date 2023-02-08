13 yaşındaki Enes enkaz altından sağ salim çıkartıldı

Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Enes'i Rize'den giden arama kurtarma ekipleri sağ salim kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Günlerdir özveri ile kurtarma çalışmalarına katılan Rize'den giden ekiplerden sevindirici görüntüler gelmeye başladı. Saatler geçmesine rağmen umut dolu bekleyişler sürerken Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazın altında kalan 13 yaşındaki Enes'i bulunduğu yerden çıkartmak için bir yandan çalışma yapan ekipler diğer yandan küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Saatler sonra ulaşılabilen ve ilk sözü ‘Çok kötüyüm' olan Enes başarılı çalışmanın ardından hayata yeniden merhaba dedi. Enkaz altından alkışlar eşliğinde çıkartılan Enes sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.