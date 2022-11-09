15 yaşındaki kayıp kız narenciye bahçesinde ölü bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 gün önce narenciye bahçesinde çalıştığı sırada ortadan kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde işçi olarak çalışan Fidan Tunç (15) isimli genç kız iddiaya göre 3 gün önce çalışmak için gittiği bahçede çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Fidan'ın ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Üç gündür ailesi ve güvenlik birimleri tarafından her yerde aranan Fidan Tunç ölü olarak başka bir narenciye bahçesinde bulundu. Genç kızın ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.