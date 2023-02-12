İhlas Haber Ajansı

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152 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde 152.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 152. saatte Abdullah isimli bir vatandaş, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Madenciler tarafından enkazdan çıkarılan depremzede, çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekiplerinin umutlarını tazeledi.


Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 152. saatte Abdullah isimli bir vatandaş, enkazdan sağ şekilde çıkarıldı. Kozlu Taşkömürü madencileri tarafından kurtarılarak günler sonra güneş ışığı gören vatandaşın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kurtarma faaliyetlerinde görevli madencilerin umutlarını tazeleyen Abdullah, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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