16 yılda 3 milyon hastaya hizmet

Ozan Yaşar, 2005 yılından bu yana üç milyondan fazla hastaya hizmet veren Gelişim Hastanesi'nin, 16. yılında da bölgenin öncü sağlık merkezi olmaya devam etmesi için önümüzdeki yıl içerisinde yeni yatırımları hayata geçireceklerini söyledi.

H. Ozan Yaşar, yaptığı açıklamada, Hatay'da ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' bulunan tek hastane olarak, diğer ülkelerden gelen hastaları da en iyi şekilde ağırlayıp, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, "Toplam 17 bin metrekare alana, 206 yatak kapasitesine ve 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesine sahip olan hastanemizde; yılda ortalama 202 bin ayaktan hastaya, 40 bin yatan hastaya tedavi imkanı sağlıyoruz. 2008 yılından bu yana İskenderun'da hizmet veren toplam 132 yatak kapasiteli Özel Palmiye Hastanesi'ni Ocak 2020 itibariyle bünyemize dahil ederek, sağlık sektöründe gelişmeye devam ediyor, bölgemize ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz” dedi.

3 bin 500 ameliyat, 13 bin 350 anjiyo

Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinin kurulduğundan beri 7/24 aralıksız, binlerce kişinin kalbine dokunduğunu ifade eden Genel Koordinatör H. Ozan Yaşar, “2012 yılından bu yana hizmet veren Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde, yaklaşık 3 bin 500 ameliyat başarıyla gerçekleştirilmiş, 2013 yılından bu yana da anjiyo laboratuvarımızda ise yaklaşık 13 bin 350 anjiyo uygulanmıştır. Hiçbir operasyon için hastaların şehir dışına gitmesine kalmamasıyla birlikte, gelişmiş teknolojilerle donatılmış merkezimizde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla, unvanımızı üst noktalara taşıyoruz” diye konuştu.

"Onkoloji merkezi Hatay için bir şans"

Yenilenen ‘Onkoloji Merkezi'nde multidisipliner yaklaşımla şifa dağıtmaya devam ettiklerini belirten Genel Koordinatör H. Ozan Yaşar, şöyle devam etti:

“Başkent Üniversitesi ve Gelişim Hastanesi'nin, radyoterapi işbirliğinin hayata geçmesiyle birlikte, Onkoloji Merkezimizde uyguladığımız modern tedavi yöntemlerimizle çok kısa surede etkili sonuçlar alabiliyoruz. Bölgemizde önceden yapılmayan ‘Stereotaktik Radyoterapi' uygulamalarını da; tecrübeli hekim, fizik mühendisi ve teknikerlerimizle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tıbbi Onkoloji Birimi olarak da, yenilenen ünitemizle hastalarımıza daha konforlu bir ortamda hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

"Kadın istihdamında gelişimdeyiz"

İskenderun'da kurulan ilk özel hastane unvanına sahip Gelişim Hastanesi'nin, il genelinde çalışan kadın oranı en fazla olan kurum olduğuna dikkat çeken H. Ozan Yaşar, şöyle dedi:

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Hatay geneli ‘Kadın İstihdamı' konusundaki çalışmalarımız SGK Hatay İl Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Hatay'da en fazla kadın personeli bulunan kurum olmanın da ayrıca haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Salgına karşı üst düzey önlemler

Koronavirüs salgını başlangıcından bu yana, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda tüm prosedürlerin hastane genelinde titizlikle uygulandığını ifade eden Genel Koordinatör H. Ozan Yaşar, şunları kaydetti:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına yönelik; tüm sağlık çalışanlarımızı, hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı korumak amacıyla gereken tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Hastane geneli hijyen şartlarımızı da maksimum düzeyde tutarak, kısa surede normalleşmek adına, sağlık çalışanlarımızla hizmeti veren tüm hastanelerin pandemi hastanesi olması sebebiyle, diğer sağlık problemleri olan hastalarımızın gönül rahatlığıyla gelmesini sağlayacak önemli tedbirler aldık. Covid 19 hastaları için ek binamızın ikinci katını tahsis ettik ve hastalarımızın giriş çıkışları ayırdık. Bu bölümde hizmet veren sağlık personelimizin, diğer birimlerle hiçbir teması bulunmamakta ve personellerimizin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından tam bir yıl geçti. Korona virüs pandemisi sürecinde gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bir an önce korona virüs salgınından kurtulmak için maske mesafe ve hijyen konusunda üzerimize düşen her türlü¨ tedbiri yerine getirirsek, yakında normal yaşantımıza döneceğimizi düşünüyorum.”