İhlas Haber Ajansı

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17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü İskenderun'da yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; hakkında birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma suçunu işlediği için 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.B. isimli şahıs Barıştepe Mahallesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.


Şüpheli şahıs O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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