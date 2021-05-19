19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İskenderun'da da korona virüs pandemisi kuralları çerçevesinde kutlandı. İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, İskendrun Belediyesi ve Fly Türk Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Amanos Dağları zirvesinden Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştirildi. Amanos Dağları'nın zirvesinde 1200 metre yükseklikten atlayış gerçekleştiren 17 sporcu, 30 dakikalık uçuşun ardından İskenderun Anıt Meydanı'na inişlerini başarı ile gerçekleştirdiler. Türk bayrakları ile uçuşlarını tamamlayan sporcular, bayrakları İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya teslim ettiler.

Yamaç paraşütü atlayışlarına katılan sporculardan Ahmet Çengen ve Yılmaz Verim, "19 Mayıs'ı gökyüzünde atlayışlar yaparak bugüne renk katmak istedik. Pandemi nedeni ile coşkulu kutlamalar yapılamadığı için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dediler.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, "19 Mayıs nedeni ile yamaç paraşütü sporcularımız İskenderun'da güzel bir etkinliğe imza attılar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.