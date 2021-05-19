2 bin 718 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde jandarma ekipleri 2 bin 718 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kumlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Kırcıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden İ.A. ve G.S. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında jandarma 2 bin 718 paket kaçak sigara ele geçirdi. İki zanlı da gözaltına alındı.