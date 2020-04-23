23 Nisan'da çadırda yaşayan çocuklar da unutulmadı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen tarım işçilerinin çocukları da, 23 Nisan'da unutulmadı. Kırmızı balon ve Türk Bayrakları hediye edilen çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kırıkhan Belediyesi tarafından yapılan organizasyon kapsamında Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, tarım işçilerinin çocuklarını çadırlarında ziyaret ederek bayraklı kırmızı balon ve Türk Bayrakları hediye ettiler. Başkan Yavuz, Milli Eğitim Müdürü Ayazhan ve Başkan Çelik, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar. Balon ve bayrakları alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Bayramı ilçemizde çalışan tarım işçilerinin çocukları ile kutlayacağız. Çocuklarımızdan bir ricada bulunacağız. Bayramı bayram gibi mesafe içerisinde coşku ile kutlayacaklar" dedi.