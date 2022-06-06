25 yılını dolduran sağlık çalışanlarına plaket verildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde devlet hastanesinde 25 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına başhekimlik tarafından teşekkür plaketi verildi.

Düzenlenen törende, hastanede çalışan ve 25 yılını dolduran 7 sağlık personeli Başhekim Dr. Ersin Mahmutluoğlu ve hastane yönetimi tarafından sağlık sektörüne verdikleri hizmetlerden dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.

Törende konuşan Başhekim Ersin Mahmutluoğlu, "Hedeflerimiz doğrultusunda büyüyerek en iyi şekilde sağlık hizmetini verme yolunda gün geçtikçe daha da ilerliyoruz. Bu konuda çalışanlarımızın özverili çalışmasının katkısı oldukça fazla. Kurumumuza uzun yıllardır hizmet vermiş hala da vermekte olan personellerimiz bizim için çok kıymetli. Biz de bir ahde vefa örneği olarak bugün onların bu özverili çalışmalarını bir plaketle taçlandırmak istedik. Onlara hastanemize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Törene Başhekim Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun yanı sıra başhekim yardımcısı ve hastane yönetimi katıldı.