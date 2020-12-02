3. Lig: Payasspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

Misli.
com 3. Lig 1. Grup'ta Payasspor, kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Payas İlçe
Hakemler: Sinan Dereci, Akın Karabacak, Volkan Kaan Topal
Payasspor: Suphi Dağ, Ekrem Çalışanlar, Doğukan Ateş, Süleyman Ergün (Mert Yavuz dk. 57), Koray Kurt, Mehmet Küçükdurmuş, Muhammet Ali Yenilmez, Yasin Çakaloğlu (Hakkı Yıldız dk. 63, Vedat Saygı (Oğuzhan Kuş dk. 84 ?), Tevfik Şanver, Hamza Türkmen (Ercan Dişkaya dk. 84 ?)
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, İsmail Hacıhafızoğlu, Efe Can Çölbekler, Youssef Yeşilmen (Emre Torun dk. 72), Emrah Bedir, Muhammed Burak Taşdemir (Muhammet Serdar Yazıcı dk. 81 ?), Erhan Karayer, Hasan Kaya (Ahmet Eren dk. 72), Furkan Mızrak, Muhammed Furkan Işık, İlyas Ural
Gol: Vedat Saygı (dk. 70) (Payasspor)
Sarı kartlar: Ekrem Çalışanlar, Tevfik Şanver, Doğukan Ateş (Payasspor), İlyas Ural (Nevşehir Belediyespor)