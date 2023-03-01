30 yıl çalıştıkları dükkanların enkaz kaldırma çalışmalarını izlediler

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası, Türkiye'nin yüzde 30 ayakkabı ihracatını yapan iş hanı tamamen yıkıldı. Sektöre adını yazdırmış onlarca emektar ise, 30 yıl çalıştıkları dükkanların enkaz kaldırma çalışmalarını duygulu gözlerle izledi.

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler 11 ili etkilerken, çok sayıda yapının da yıkılmasına neden oldu. Yıkımın en çok yaşandığı Antakya'da enkaz kaldırma çalışması ise devam ediyor. Yavuz Selim Caddesi, Haraparası Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin ayakkabı üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Ayakkabıcılar Çarşısı şiddetli depremlere dayanamadı. Mesleğe yıllarını veren emektarlar yıkılmış olan iş hanındaki enkazın kaldırılmasını ise duygulu gözlerle izlerken, o anlar kameralara yansıdı.

30 yıllık ayakkabı ustası Cuma Dikmen, "Deprem anı çok şiddetliydi ve yağmur yağıyordu. Çok şükür canımızı kurtardık. Fakat burada 30 yıllık emeklerimizin verdiği iş hanımızın dükkanlarımız yıkıldı. Burası Ayakkabıcılar Çarşısı. Türkiye'nin büyük firmalara ayakkabı üretiminin yüzde 30'u burada yapılıyor. Ben de 30 yıldır burada babadan kalma bu mesleği icra ediyordum. Şimdi enkaz kaldırma çalışmalarına geldik, ne kurtarabiliriz diye bakıyoruz ama 30 yıllık birikimim yerle bir oldu. Çok şükür devletimiz bu konuya el attı. Şimdi Reyhanlı'da üretime başlayacağız" diye konuştu.