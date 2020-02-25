35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Deniz Mahallesinde kötü koku ve görüntü kirliliğine sebep olan yaklaşık 35 yıldır temizlenmeyen kanalda temizlik çalışmalarına başlandı.

Halk arasında Gaversin Deresi olarak bilinen ve yaklaşık 35 yıldır temizlenmeyen, sivrisinek üreme alanı haline gelen kanalda Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kanala yakın oturan mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'a teşekkür ettiler.

Mahalle sakinlerinden Metin Özen, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Benim bağım bahçem burada. Bu kanal açıldı açılalı buraya hiç el atılmadı, burası hep görmezden gelindi. Bu derenin temizlenmesiyle ilgili defalarca mahalle sakini arkadaşlarla imza topladık, ancak yine buraya hiçbir çalışma yapılmadı. Çöplük karasineği getirir, sivrisineği getirir. bu dere evimizde, balkonumuzda oturamayacak derecede sivrisinek üremesine sebep oluyor” dedi.