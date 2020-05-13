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4 ayaklı ördek yavrusu

Hatay’ın Erzin ilçesinde, tavuğun altına konulan ördek yumurtasından 4 ayaklı bir yavru dünyaya geldi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, tavuğun altına konulan ördek yumurtasından 4 ayaklı bir yavru dünyaya geldi.


Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Serbay Kürtül, kuluçka dönemine giren tavuğun altına ördek yumurtasını 'çıkar mı' diye merak ederek koyduğunu belirterek, “Ördek yumurtasından 33 gün sonra 4 ayaklı bir yavru dünyaya geldi. Şu anda sağlığı yerinde, yürümesine engel değil. İlerleyen günlerde veterinere götürüp gereken tedaviyi yaptıracağım” dedi.

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