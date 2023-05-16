İhlas Haber Ajansı

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4 ayrı hırsızlığa karışıp telefon çalan şüpheli yakalanıp tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına karışıp cep telefonu çalan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına karışıp cep telefonu çalan şüpheli yakalanarak tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İskenderun'da peş peşe meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 ayrı hırsızlık olayında 4 adet cep telefonu çalan şüphelinin B.A. olduğu belirlendi. Polis tarafından tespit edilen zanlı yakalandı, çalınan 4 adet cep telefonu da evinde ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan B.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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