4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 yıl önce babasını öldürüp 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olup dün gece de kardeşini öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Ramazan Sinan Gezici'yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede Doğan Gezici'nin çıkan tartışma sonucu kardeşi Ramazan Sinan Gezici'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Yapılan araştırmada Doğan Gezici'nin 2017 yılında da babası Yahya Gezici'yi de pompalı tüfekle öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından tutuklu yargılandıktan sonra tahliye olduğu tespit edildi.

Olayda kullandığı pompalı tüfeği evin yakınına bırakarak kaçan Doğan Gezici polisin gece boyu süren sıkı takibi sonrası beraberinde ağabeyi Kenan Gezici ile birlikte gözaltına alındı.

Doğan Gezici polise verdiği ifadesinde kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi şizofreni hastası Ramazan Sinan Gezici'nin elindeki bıçakla "Sizi öldüreceğim" diyerek bağırıp çağırdığı ve bıçakla üzerine geldiği için kendisini korumak amacıyla pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Gezici tutuklanırken ağabeyi Kenan Gezici serbest bırakıldı.