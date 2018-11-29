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40 kursiyere sertifika

Hatay Valiliği Koordinasyonunda, SODES kapsamında finanse edilen “Genç işgücünün ekonomik kalkınmadaki katma değerinin arttırılması” projesi Payas ilçesinde düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.


Payas Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 40 kursiyere “Otomotiv, Akü Satış, Servis Elemanı ve Kaynakçılık” eğitimleri verildiği belirtildi.


Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde yapılan kapanış töreni sonunda başarılı olan 40 kursiyere MEB onaylı sertifikalar Belediye Başkanı Bekir Altan ve yöneticiler tarafından verildi.

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