40 yıllık emekleri 40 saniyede enkaz oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan Hatay'da sanayi esnafı da zarar gördü. 40 yıllık emeklerinin 40 saniyede yerle bir olduğunu söyleyen esnaf, bir yandan enkaz altındaki malzemelerini kurtarıyor bir yandan da sıfırdan başlamanın hayallerini kuruyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler Hatay kent merkezi ile birçok ilçede büyük yıkıma neden oldu. 11 il arasından en çok etkilenen Hatay'da sanayi esnafı da büyük zarar gördü. Antakya kent merkezi girişinde bulunan sanayide 30 iş yeri tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarına hayatta kalan sanayi esnafı da katılarak enkaz altındaki malzemelerini kurtarmaya çalıştı. 40 yıllık emeklerinin 40 saniyede yerle bir olduğunu söyleyen esnaf, sıfırdan hayat kurmayı hedefliyor.

“40 yıldır yaptığımız 40 saniyede gitti”

Geçmişte Sanayi ve Ticaret Odası meclis başkanlığı görevlerinde de bulunduğunu söyleyen esnaf Bekir Karabacak, “8 sene Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaptım. Eski evleri, camileri ve kiliselerin restorasyonunu yapıyorduk. Burada 30 iş yeri vardı. Burada mobilyacı esnafımız, boyacı ustalarımız, mermerci ustalarımız var. Kalan malzemelerimizi kurtarmaya geldik. Sağ olsun Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcıları hepsi burada bize yardımcı oluyorlar. Sıfırdan başlayacağız. Şu an ne olacağımızı biz de bilemiyoruz. Maddi olarak tespit edemeyeceğimiz zararımız var. Canlarımız gitti. Yeğenlerim, çocukları, kayınvalidem öldü. Biz sağ olduğumuza şükür ediyoruz. İnşallah iyi olacağız. Maddi zararı söylemek mümkün değil. 40 yıldır yaptığımız 40 saniyede gitti. Ben 55 yaşındayım. Antakya'nın yerlisiyim. Böyle bir şey görmedik. Allah devletimize zeval vermesin. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Depreme evde yakalandığını söyleyen Karabacak, “Deprem günü evimdeydim. Anlatılmaz yaşanması lazım. Allah düşmanımın başına vermesin. Çok zor” diye konuştu.

“Buraya demir girer otobüs çıkardı”

Çok iyi çalışan bir sanayi sitesinin yıkıldığını söyleyen esnaf Çetin Köylü ise, “Burası daha önce çok güzel çalışan bir sanayiydi. İğne atsan yere düşmez bir yerdi. Ben buranın kebapçısıydım. Mermercilerimiz vardı. Yıkamacılarımız vardı. Buraya demir girer otobüs çıkardı. Öyle bir yerimiz vardı. Herkesin teknesi dönüyordu. Burası yerle bir. Bütün emekler zayi oldu” dedi.

Deprem günü yatalak annesini almak için eve geri girdiğini ve bu sayede yıkılan başka binaların altında kalmaktan kurtulduğunu söyleyen Köylü, “Deprem günü ben ufak bir sarsıntıyla uyandım. Sonra eşime seslendim. Eşimi ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Yatalak bir annem var. Onu almak için dönmemiş olsaydım ev başıma yıkılacaktı. Annemi almaya gittiğim için yıkılan bölgeden kurtulmuş oldum. Annemi unutup kaçmaya çalışsam ölmüş durumdaydım” ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.