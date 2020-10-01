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5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Hatay’ın Payas ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Hatay'ın Payas ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.



Olay, Payas ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki İsmail Güler'in 5 gündür dışarıya çıkmaması nedeniyle kapısını çaldı. Kötü kokuların gelmesi ve kapının açılmaması üzerine komşuları evin camından bakarak yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyük Şehir Belediyesi Payas İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak açtı. Kapının açılması üzerine korona virüs salgını dolayısıyla özel koruyucu kıyafetlerle içeriye giren sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de çevrede inceleme yaptı. Güler'in cansız bedeni Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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