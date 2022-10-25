5. Hatay Tarım Fuarı 26 Ekim'de başlıyor

Hatay'da bu yıl 5.si düzenlenecek olan Hatay Tarım Fuarı, 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceK.

Antakya EXPO Alanı'nda yapılacak fuarda, traktörler, tarımsal mekanizasyonlar, tarımsal alet ekipman ve teknolojiler, gübre, tohum, fidan çeşitleri, tarımsal gıdalar ve ürünler, danışmanlık firmaları ve finans sektörü başta olmak üzere tarım ile ilgili her konuda ürün ve hizmetlerin sergileneceği kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katılımıyla 26 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te açılışı yapılacağı açıklanan, onlarca ülke ve 40'a yakın firma ve firma temsilcisinin katılımının beklendiği fuarın bölge ekonomisine olumlu katkılar sağlamasının amaçlandığı belirtildi.