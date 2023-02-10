6 kişinin canlı çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nın dron görüntüsü

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 5'inci gününde kurtarma çalışmaları 100 saati geçmesine rağmen birçok noktadan insanlar sağ olarak çıkarılıyor. Hatay İskenderun'da bu sabah 6 kişinin kısa süre içinde canlı olarak çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nda çalışmalar sürüyor. O bina İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Yıkılan 5 katlı Arzu Apartmanı'nda dün bir asker ses duyunca ekipler buraya yöneldi. Binada 9 kişinin sağ olduğu belirlenince hummalı çalışma başlatıldı.

Depremin 102'nci saatine kadar aynı aileden 6 kişi sağ olarak çıkarıldı. 3 kişinin daha canlı olarak çıkarılması için dinleme işleminin sürdüğü bildirildi.

O bina İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.