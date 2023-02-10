6 kişinin canlı çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nın dron görüntüsü

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 5’inci gününde kurtarma çalışmaları 100 saati geçmesine rağmen birçok noktadan insanlar sağ olarak çıkarılıyor.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 5'inci gününde kurtarma çalışmaları 100 saati geçmesine rağmen birçok noktadan insanlar sağ olarak çıkarılıyor. Hatay İskenderun'da bu sabah 6 kişinin kısa süre içinde canlı olarak çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nda çalışmalar sürüyor. O bina İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.
Yıkılan 5 katlı Arzu Apartmanı'nda dün bir asker ses duyunca ekipler buraya yöneldi. Binada 9 kişinin sağ olduğu belirlenince hummalı çalışma başlatıldı.
Depremin 102'nci saatine kadar aynı aileden 6 kişi sağ olarak çıkarıldı. 3 kişinin daha canlı olarak çıkarılması için dinleme işleminin sürdüğü bildirildi.
O bina İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.