6 yaşında rahat nefes almaya başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, doğuştan, burnunda tek taraflı tıkanıklık görülen 6 yaşındaki M. D., uygulanan endoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu.

Burnunda tek taraflı arka delik tıkanıklığı (koanal atrezi) olan ve altı yıldan bu yana aşırı burun akıntısı ve burun tıkanıklığı yaşayan hastanın, şikayetlerinin artarak devam etmesi üzerine aile, İskenderun Gelişim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Serkan Gökpınar'a başvurdu. Op. Dr. Gökpınar tarafından ameliyat edilen hastanın, 6 yıldan bu yana çektiği sıkıntılar sona erdi.

“7-8 bin doğumda bir görülüyor”

Nadir görülen koanal atrezi hastalığı ile ilgili bilgi veren KBB Uzmanı Op. Dr. Serkan Gökpınar, “Koanal atrezi yani burunda doğumsal tıkanıklık, 5 bin ile 8 bin doğumda bir görülmektedir. Bu tıkanıklık, tek veya iki taraflı olabilir. Tıkanıklık tek taraflı görüldüğünde fark edilmesi uzun süreyi alabilir. Koanal atrezi de kesin tedavi cerrahidir. Endoskopik yöntemle uygulamış olduğumuz ameliyatla, hastaların rahat nefes almasını sağlıyoruz” dedi.

“Oğlum artık rahat nefes alıyor”

Ameliyatın ardından oğlu M.D'nin rahat nefes aldığını ifade eden S.D, “Doğumundan itibaren tek taraflı burun tıkanıklığı ve akıntı şikayeti devam eden oğluma koanal anestezi teşhisi konuldu ve bu durumun ancak ameliyatla son bulacağı söylendi. Birçok sağlık kuruluşuna başvurduk, fakat bu ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söylediler. Ardından Doktorumuz Serkan Gökpınar'a başvurduk. Oğlum başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Muayene sürecinden itibaren ilgisini esirgemeyen ve oğlumun ameliyatını başarıyla gerçekleştiren doktoromuza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.