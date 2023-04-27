600 konutlardan geriye oyun parkı kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'da bulunan 600 konutlarında yaşanan büyük yıkım sonrasında sona gelinen enkaz kaldırma çalışmalarında alanda tek kalan çocuk oyun parkı görenlerin yüreklerini sızlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremler sonrasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 54 bloktan oluşan sitede binaların hepsi yıkılmıştı. Yıkılan binalarda uzun süre arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Çalışmalar ardından enkaz kaldırma işleminin de sonuna gelindi. Kaldırılan enkazlar sonrasında ortada tek başına kalan çocuk oyun parkı ise yürekleri sızlattı. Sitede yüzlerce çocuğun oynadığı oyun alanı dışında ayakta kalan ise hiçbir şey yok. Yoldan geçenler ve sitenin eski halini bilenler ise gördükleri oyun alanı sonrasında üzüntülerini dile getiriyor.

“Oyun parkı öksüz kaldı”

Oyun parkını görerek üzülen vatandaşlardan Hakan Sahilli, “Burası 600 konutlar geçiyor. Burada bir zamanlar binlerce insan yaşıyordu. Şuan kimse yok. Ya vefat ettiler, yada terk ettiler. Öncede bu oyun parkında önceden çocuklar oynuyordu. Şuanda öksüz kaldı. Sadece burası değil, tüm Antakya bu şekilde. İnşallah ilerleyen zaman yeniden kalkınacak” dedi.