62 saatin ardından alkışlarla enkazdan çıkarılan 18 yaşındaki genç tedavi altına alındı

Eskişehir'den Hatay'ın Antakya ilçesine desteğe giden Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görevli sağlık çalışanları, arama kurtarma çalışmalarının 62'nci saatinde enkazdan sağ çıkarılan 18 yaşındaki gencin ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece gündüz demeden tüm hızıyla devam ediyor. Enkaz altında geçen her saat depremzedelerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Arama kurtarma ekipleri ise geçen onlarca saate rağmen 1 kişiyi dahi olsa enkazdan sağ çıkarabilmek için canla başla mücadele veriyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Yüzbaşı Asım Caddesi 15. Sokak'ta yıkılan bir apartmanda çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, enkazın altından yaşam belirtisi aldı. Çalışmaların 62'nci saatinde gelen yaşam belirtisi üzerine yoğunluk gösterilen noktadan 18 yaşında bir genç çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan 18 yaşındaki genç, Eskişehir'den Hatay Antakya'ya gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.