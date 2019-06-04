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8 katlı binanın çatısındaki yangın korkuttu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden apartman sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. 8. kattaki dairede maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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