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86 yaşındaki sürücü yoldan çıkan aracıyla uçtu

Hatay’ın Belen ilçesinde yoldan çıkarak bir evin yanına düşen otomobilin 86 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde yoldan çıkarak bir evin yanına düşen otomobilin 86 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kıcı mevkisindeki kara yolunda meydana gelen kazada, Rasim Tosun (86) yönetimindeki 31 DD 563 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktıktan sonra aşağıdaki bir evin yanına düştü. Kazada sürücü Rasim Tosun ağır yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Rasim Tosun, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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