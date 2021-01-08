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A. Hatayspor'a 23 yaşında Liberyalı Forvet

Süper Lig takımlarından A.

Hatayspor, devre arası transfer döneminde Mohammed Kesselly Kamara ile anlaştı.


A. Hatayspor, devre arası transfer döneminde takımını daha da güçlendirmek isterken, golcüsünü 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da buldu. Bordo-beyazlı ekip Menemenspor'da forma giyen 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kesselly Kamara ile anlaştı.


A. Hatayspor ara transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un ABD'de Los Angeles Galaxy II'den transfer ettiği Liberyalı forvet Mohammed Kesselly Kamara ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, “A. Hatayspor ikinci transfer sezonunda ilk transferini bugün yaptı. Kamara Hatayspor ile 2 buçuk+1 yıllığına anlaştı. Taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.


Bu sezon Menemenspor'da 9 maçta forma giyen 23 yaşındaki forvet, 4 gol ile 3 asist yaptı. Menemenspor'da 7 gole katkı sağlayan Mohammed Kesselly Kamara, İzmir ekibinde aylık 1500 Euro kazandı.

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