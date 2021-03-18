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AB Delegasyon heyeti Hatay'daki arıtma tesislerini inceledi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından finanse edilen atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulundu.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yerli ve yabancı gazetecilerin de içerisinde bulunduğu beraberindeki heyetle Hatay ziyareti kapsamında, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.


Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

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