AB Delegasyon heyeti Hatay'daki arıtma tesislerini inceledi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yerli ve yabancı gazetecilerin de içerisinde bulunduğu beraberindeki heyetle Hatay ziyareti kapsamında, Hatay'daki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaptı.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Kırıkhan ile Hassa ilçesindeki atık su arıtma tesislerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.