AB Müsteşarı Vassalo Hatay'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Bölümü Müsteşarı Julian Vassalo bazı görüşmeler yapmak amacıyla geldiği Hatay'da Samandağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahlıoğulları ile görüşerek, Samandağ'ın doğa güzellikleri ve Hatay'ın siyasi atmosferini değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Bölümü Müsteşarı Julian Vassalo ve Siyasi İşler Danışmanı Didem Bulutlar Ulusoy bazı ziyaret ve görüşmeler kapsamında Hatay'a geldi. İlk olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Vassalo, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Vassalo, Samandağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahlıoğulları ile Antakya'da görüştü. Görüşmede Samandağ'ın doğa güzellikleri ve Hatay'ın siyasi atmosferini değerlendirildi.

Kahlıoğulları, Vassalo ile görüşmesinde Hatay'ın barış, hoşgörü ve kardeşlik kenti olduğunu belirterek, “Hatay'ın siyasi atmosferi, Türkiye'nin siyasi atmosferinden etkilenmektedir. Bugün itibarı ile yerel seçim gündemini değerlendirecek olursak Hatay'da mevcut bulunan siyasi yapıların çalışmaları ortadadır. Halkımız vicdani bir şekilde en doğru kararı verecektir” dedi. Kahlıoğlulları, AB Delegasyonu'na ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, konukları Samandağ ilçesine davet etti.

Vassalo ise Samandağ'ın tarihi ve doğal güzellikleri olan bir kent olduğunu bildiğini ve en yakın zamanda ziyaret edeceğini ifade etti. Kendisinin Malta Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Malta'nın bazı yerlerinin de Hatay ve Samandağ'a benzerlik gösterdiğini dile getirdi. Vassalo, Hatay'daki siyasi atmosferi yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.