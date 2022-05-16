İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valiliği'ne geldi. Daha sonra Valilik makamına geçen Büyükelçi Landrut, burada Hatay Valisi Rahmi Doğan ile sohbet etti.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Vali Doğan'a kabulünden dolayı teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.