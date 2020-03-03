İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD heyeti Hatay'da

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib’de incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Heyet, Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.


Ankara'dan Hatay'a gelerek Reyhanlı ilçesinde bulunan BM Lojistik Merkezini ziyaret eden heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.


İdlib'e gideceği öğrenilen heyetin daha sonra BM ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.