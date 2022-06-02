İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield Hatay'da

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Antakya Belediyesi Bilim Merkezi’ni ve Antakya Belediyesi Toplum Merkezi’ni ziyaret etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'ni ve Antakya Belediyesi Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.


ABD Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Linda Thomas Greenfield'ı Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mursaloğlu karşıladı.


Antakya Belediyesinin hayata geçirdiği ilk bilim merkezi olan Antakya Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi, Planetaryumda işlenen derse katılıp güneş teleskobuyla gözlem yaptı ve Robotik Kodlama dersinde öğrencilerle bir araya geldi.


ABD Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Linda Thomas Greenfield, heyetle ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.