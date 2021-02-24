İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalet Bakanı Gül Hatay'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hatay 7.

Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Hatay'a geldi.


Bakan Gül, AK Parti Hatay milletvekilleri ile birlikte ilk olarak Adalet Sarayı'nda Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman'ı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Gül, Hatay Valiliğine geldi.


Valilik şeref defterini imzalamasının ardından, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret eden Bakan Gül'ün ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.


Bakan Gül, buradan AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı salona geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.