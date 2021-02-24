Adalet Bakanı Gül Hatay'da

Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Hatay'a geldi.

Bakan Gül, AK Parti Hatay milletvekilleri ile birlikte ilk olarak Adalet Sarayı'nda Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman'ı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Gül, Hatay Valiliğine geldi.

Valilik şeref defterini imzalamasının ardından, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret eden Bakan Gül'ün ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bakan Gül, buradan AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı salona geçti.