Adana'nın meşhur Cihangir Kebapçısı lezzetlerini İskenderunlularla buluşturdu

Cihangir Kebapçısı Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde çelik konstrüksiyondan 2 bin 500 metre kare alana kurulan tek katlı restoran ile Adana'nın kebabını ve Siirt'in meşhur büryanını Hataylılarla buluştu. Adana'nın meşhur kebapçısı Cihangir Korkmaz İskenderun ilçesinde atlı spor kulübü içerisinde kurulu tek katlı çelik konstrüksiyondan oluşan yeni restoranında bir birinden farklı lezzetleri de bölge halkının hizmetine sundu.

Deprem korkusundan uzak insanların aileleri ile birlikte güvenle vakit geçirebilecekleri bir ortam sağladıklarını belirten Cihangir Korkmaz “Adana'dan getirdiğimiz erkek kuzularımızla burada Adana kebabı yapıyoruz, Adana lahmacunu Gaziantep lahmacunu pide çeşitlerimiz ve bunların yanı sıra Siirt'in meşhur büryan kebabını da misafirlerimize ikram ediyoruz. Adana'da ne varsa aynı ürünlerimizi burada da misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. Ortadoğu'nun en büyük projesini yaptık burada bu manada İskenderun çok şanslı tüm İskenderunluları buraya bu lezzetleri tatmaya davet ediyorum” dedi.