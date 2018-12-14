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Afrin şehidi İstanbul'a gönderildi

Afrin bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu’nun (25) cenazesi, havayoluyla İstanbul’a gönderildi.

Afrin bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun (25) cenazesi, havayoluyla İstanbul'a gönderildi.


PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinde açılan taciz atışları sonrası çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun naaşı Hatay Devlet Hastanesi morgundan alındı. Jandarma eşliğinde Hatay Havaalanına getirilen cenaze, uçakla İstanbul'a gönderildi.


Şehidin cenazesi İstanbul'da kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

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