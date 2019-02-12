Afrin şehidi Oğuzcan Ekiz için mevlit

Geçen yıl Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz için Hatay'ın Erzin ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehidin babası Mehmet Ekiz, Afrin'de şehit olan oğlu Oğuzcan Ekiz'in şehitlik mertebesine ulaşmasının sene-i devriyesi olması nedeniyle mevlit okutup dostlarına yemek verdiklerini söyledi. Oğuzcan, "Acılarımız dostlarımızla paylaştıkça azalıyor. Burada gördüğümüz dostlarımız sayesinde acımız bir nebze de olsa hafiflemiş durumda. Evladımız hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyor. Devletimiz sağ olsun. Allah başka ana ve babalara böyle bir acı göstermesin" dedi.