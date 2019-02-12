İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afrin şehidi Oğuzcan Ekiz için mevlit

Geçen yıl Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz için Hatay’ın Erzin ilçesinde mevlit okutuldu.

Geçen yıl Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz için Hatay'ın Erzin ilçesinde mevlit okutuldu.


Şehidin babası Mehmet Ekiz, Afrin'de şehit olan oğlu Oğuzcan Ekiz'in şehitlik mertebesine ulaşmasının sene-i devriyesi olması nedeniyle mevlit okutup dostlarına yemek verdiklerini söyledi. Oğuzcan, "Acılarımız dostlarımızla paylaştıkça azalıyor. Burada gördüğümüz dostlarımız sayesinde acımız bir nebze de olsa hafiflemiş durumda. Evladımız hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyor. Devletimiz sağ olsun. Allah başka ana ve babalara böyle bir acı göstermesin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.