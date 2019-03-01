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Afrin şehidine şehadet yıldönümünde mevlit

Afrin’de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe için şehadetinin yıldönümünde mevlit okutuldu.

Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe için şehadetinin yıldönümünde mevlit okutuldu.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında 1 Mart 2018 tarihinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, bugün memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde şehadetinin 1. yıl dönümünde Mevlidi Şerif okutularak dualarla anıldı.


Şehit Gökçe'nin Payas ilçesinde Karacami Mahallesi'ndeki baba evinde Cuma Namazı sonrası Kuranı Kerim okutulup misafirlere yemek ikram edildi.


Mevlide Kaymakam Polat Kara, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'da katıldı.

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