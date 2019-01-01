Afrin sınırında duygusal buluşma

Hatay'ın Kırıkhan-Afrin sınırında görev yapan askerler yeni yıla görevleri başında girdi. Sınırda görevli askerlerin aileleri evlatlarına yeni yıl sürprizi yapınca duygusal anlar yaşandı.

Kırıkhan ilçesi, Suriye sınırında bulunan 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Bayraktar Hudut Karakolu'nda görev yapan iki askerin ailesi, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan davetle evlatlarına yeni yıl sürprizi yaptı. Gözetleme kulesinde nöbet tutan ve teknolojik cihazlarla sınırın diğer yakasını takip eden Abdulmutalip Geyik ve Süleyman Kılıçaslan'ın yanına ilk olarak Kırıkhan 1 Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Çınar çıktı. Askerlerinin yeni yılını kutlayan Tabur Komutanı Çınar, ardından aileleri kuleye davet etti. Bir anda ailelerini yanlarında gören askerler duygusal anlar yaşadı.

Abdulmutalip Geyik'in annesi Elif Geyik ve Babası Ökkeş Geyik, çocuklarını yeni yıla girerken gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı sağlayan Genel Kurmay Başkanlığı yetkililerine ve tüm komutanlara teşekkür etti.

Yeni yıla nöbet tutarak giren diğer bir asker olan Süleyman Kılıçaslan ise karşısında ailesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Asker Kılıçaslan'ın annesi Aysel Kılıçaslan ve babası Vahit Kılıçaslan 6 aydır göremedikleri çocuklarını asker ocağında gördükleri mutlu olduklarını belirterek buna vesile olan herkese teşekkür etti.

Nöbetlerini silah arkadaşlarına devreden iki asker, kuleden aşağıya inerek kısa sürede olsa ailelerinden hasret giderdi.