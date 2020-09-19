İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afrin'de 75 kilo patlayıcı yüklü araç ele geçirildi

Afrin’de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik araçla bombalı eylem yapmak amacıyla hazırlanan 75 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Afrin'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik araçla bombalı eylem yapmak amacıyla hazırlanan 75 kilogram patlayıcı ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinde hazırlanarak Afrin şehir merkezinde bombalı eylem yapmak amacıyla bomba yüklü olarak gönderilen Hyundai Tucson marka siyah renkli bir araç, Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde Afrin-Kefercenne/Mezra köyünde bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışamalar neticesinde araç, terk edilmiş halde ele geçirildi.


Güvenlik güçlerinin aracın içerisinde yaptığı incelemede, koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcının iki adet cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu, belirlenirken güvenlik güçleri tarafından patlayıcı etkisiz hale getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.