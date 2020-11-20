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Afrin'de bin yetime çocuk gıda paketi

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan bin yetime çocuk gıda paketi dağıtıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan bin yetime çocuk gıda paketi dağıtıldı.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Yusuf Tun, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede yaşayan yetimleri desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.


Afrin ilçesindeki kamplarda yaşayan yetimleri sevindirdiklerini belirten Tunç, "Bölgede çok sayıda yetim bulunuyor. Onları desteklemek ve geleceğe hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yetimlerimizin yüzlerini güldürebilmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla içerisinde çocuklar için uygun çeşitli besinlerin bulunduğu bin kadar çocuk gıda paketi dağıttık" dedi.


Yusuf Tunç, 12 bin 515 yetime her ay düzenli olarak nakdi destek sağlandığını ve bu sayede gıda, eğitim, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların giderildiğini kaydetti.

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