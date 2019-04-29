Afrinli iş insanları Hatay'da

Afrin Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı üyeler ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı üyeler Hatay'da bir araya geldi. Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüso, yıllık ihracat rakamını 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında hayat normale dönerken, yatırımların yapılması adına Afrin Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı oda üyeleri ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı üyeler Hatay'da bir araya geldi. Afrin'den yaklaşık 50 iş insanı, Hatay'dan ise 30 iş insanı olmak üzere toplam 80 iş insanı Hatay Valiliği koordinasyonu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonunda tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüso, Hataylı iş insanlarını Afrin bölgesine yatırım yapmak üzere davet edeceklerini belirterek, “Afrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve üyelerinin daveti üzerine Antakya'dayız. Bugün ve yarın hem Antakya'da hem İskenderun'da Ticaret ve Sanayi Odaları ile istişare yapacağız. Ne yapabilir, ne edebiliriz? Belli konularda onlara Afrin bölgesinde yatırım yapmak için davet edeceğiz. Özellikle bilindiği gibi Afrin, zeytinyağı konusunda öne çıkan bir bölge. 15 milyona yakın zeytin ağacı var, sabun üretiyoruz. Tekstil alanında da diğer bölgelere göre daha öndeyiz. Bu tür toplantıların iki tarafa da verimli olacağına inanıyoruz, hem istişare yapıyoruz, hangi alanda da ne eksikler var, neleri tamamlayabiliriz, birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz gibi konuları istişare ederek, bir yol almaya gayret edeceğiz. Şu an Afrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak 216 üyemiz var, bizim gönlümüzden geçen rakamlar, yıllık ihracat değerimizi 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz, gelecek dönemde” dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise Suriye'de barışın acilen gelmesini temenni ettiğini belirterek, “İnsanlık adına arzum hem Suriye'de hem Afrin bölgesinde acilen barışın gelmesidir. Şu anda biz ticaret yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burada yapılacak olan ticarete hem Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, hem Afrin Ticaret ve Sanayi Odası hem Afrin'deki valimiz ve Hatay Valiliği de destek olacaktır. İyi bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde beraber yapacağımız çok daha iş var” dedi.

Hatay Vali Yardımcısı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Tolga Polat ise en önemli görevlerinin terörden temizlenen bölgelerde hayatı olağan akışına kavuşturmak olduğunu söyleyerek, “Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak 2018'de başlayarak 57 günün sonunda nihayete ermiş ve 18 Mart'ta taçlanmıştır. Terörle anılan bölgede biz kamu görevlilerinin en önemli görevi hayatı olağan akışına kavuşturmaktır. Tabi toplumsal hayatın bir vazgeçilmezi de ticarettir. Bu kapsamda Mart 2019'da Afrin Ticaret ve Sanayi Odası teşkil edilmiştir” dedi.

Toplantının ikinci bölümünde Afrinli ve Hataylı reel sektör temsilcileri bir araya gelerek, bölgede yapılabilecek yatırımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.