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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Recep Tayip Erdoğan Bulvarı'nda 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı. Esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi merdivenle yanına çıkıp kurtardı. Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen esnaf, son çare olarak itfaiye ekiplerine haber verdiklerini, yapılan çalışma sonucunda kedinin ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

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