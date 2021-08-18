Ağrılarına şifayı Osteopati yönteminde buldu

Almanya'da ikamet eden ve geçmeyen ağrıları nedeniyle İskenderun Gelişim Hastanesi'ne başvuran Ayşe Sülkü, Uzman Fizyoterapist Osteopat Mehmet Ali Yılmaz'ın uyguladığı Osteopati yöntemiyle eski sağlığına kavuştu.

“Ağrılarım Osteopati uygulamasından sonra son buldu”

Osteopati tedavisinin ardından, ağrılarının sona erdiğini ifade eden Ayşe Sülkü, “Birkaç yıldan bu yana, ağrılarım dolayısıyla hareket edemez durumdaydım. Almanya'dan geldiğimde ağrılarım için birçok polikliniğe başvurdum, fakat ağır ağrıkesiciler kullanmama rağmen ağrılarım bir türlü geçmiyordu. Osteopatiyi araştırdım ve denemek istedim. Mehmet Ali Bey'in uyguladığı tedavi yöntemiyle ilk seansta bile çok rahatladım. Osteopatinin başarılı sonucu, beni çok mutlu etti. Mehmet Ali Bey'e çok teşekkür ederim” dedi.

“Osteopati elle uygulanan bütüncül bir yaklaşımdır”

Osteopatinin ağrılar üzerinde etkili bir yöntem olduğunu belirten Fizyoterapist Osteopat Mehmet Ali Yılmaz, “Oturup kalkarken; kürek kemiğine ve başına doğru yansıyan ağrılar nedeniyle bize başvuran hastamızda tespit ettiğimiz mekanik kitlenmelerden dolayı, ayak parmağından, kafatasına kadar değerlendirme yapıp osteopati yöntemini uygulayarak, rahatlamasını sağladık. Hastanın geçmişte yaşadığı travmalar, özellikle trafik kazası öyküsü, doğum esnasında pöç kırığının oluşması ve bacak kırığı öyküsünden sonra, bunun mekaniğe yansımasını tek tek değerlendirdik. Bu bölgedeki kısıtlı bulduğumuz bağlantılı yapıları yumuşak tekniklerle gevşettik. Hasta ilk seansta bile farkı görmüş oldu. Osteopati, elle uygulanan bütüncül bir yaklaşımdır. İlgili uzman hekimlerimiz tarafından ameliyat seviyesine gelmediği belirlenen hastalarımızın ağrılarının, azaltılması ya da giderilmesinde osteopatiyi öneriyoruz” dedi.

“Manuel terapi ile ağrılara son verilebilir”

Osteopatinin; kas ve iskelet sistemi hastalıkları başta olmak üzere, birçok rahatsızlıklarda uygulandığını ifade eden Mehmet Ali Yılmaz, “Osteopati; sadece elle uygulanabilen, anatomiyi, fizyolojiyi ve biyomekaniği esas alan bütüncül bir tedavi yöntemidir. Osteopatinin amacı; hareket kısıtlılığını tespit edip serbestleştirerek, normal dolaşımı sağlayıp, vücudun kendi kendine iyileşme potansiyelini açığa çıkarmaktır. Eğer vücudun herhangi bir bölgesinde hareket kısıtlılığı var ise, vücut adaptasyon olarak hareket kabiliyeti daha az olan farklı bir noktaya yüklenmek zorunda kalır. Bu yüklenme sonucunda; ağrı, sızı, kas spazmı gibi durumlardan dolayı hasta, soğuk uygulama, ağrı kesici, kas gevşetici gibi yollara başvurabilir. Ancak ağrının esas kaynağı olan hareket kısıtlılığı giderilmediği için de hasta, ağrıyı tekrar tekrar yaşayabilir ve bu durum yıllarca sürebilir. Osteopat olarak, organlarla hareket sistemi arasındaki ilişkiyi, kafa ve kuyruk sokumu arasındaki hareket kabiliyetini, dolaşım sistemini göz önünde bulundurarak, ağrıya asıl sebep olan hareket kısıtlılığını tespit edip çözerek, kişinin sağlıklı iyileşmesini hedefleriz. Osteopatinin tedavi süresi, hastalığın boyutuna göre değişmekle beraber, tek seans da olabildiği gibi, ortalama dört-beş seansa kadar sürebilmektedir” açıklamasında bulundu.