Ahşap yakma sanatına ‘renkli boyut' kazandırdılar

Medeniyetler Şehri Hatay'da bulunan atölyelerinde ahşap yakma sanatı ile uğraşan Gülbol Ailesi, şehrin tarihi dokusunu, dini motiflerini, mozaiklerini yakma sanatıyla buluştururken bu sanata renkli boyut kazandırarak bir ilki gerçekleştirdiler.

Merkez ilçe Antakya'da, Hatay tarihini ahşap sanatıyla buluşturan Sanatçı Gülbol Ailesi, ahşap yakma sanatını renkli boyuta taşıdılar. Eşi Naim Gülbol sayesinde ahşap yakma sanatıyla tanıştığını ifade eden Zeynep Gülbol, yakma sanatını keyifle yerini getirdiklerini söyledi. Sanatçı Gülbol, “Ahşap üzerine yakma resim sanatıyla 28 yıldır uğraşıyorum. Tabii bu iş ile tanışmama vesile olan değerli eşim Naim Gülbol'la tanıştığım zaman yakma resim sanatını ilk defa o zaman tanımıştım. Bana bu mesleği öğrettikten sonra 28 yıldır bu işi beraber yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda özellikle Hatay'ı tanıtan çalışmalara daha fazla ağırlık veriyoruz. Mozaikler, Antakya sokakları, ibadet yerleri. Hatay'ımızı anlatan kendi yakma resim çalışmalarımızı tanıtırken Hatay'ı anlatan çalışmalara daha fazla yer veriyoruz. Çalışmaları tek başıma yapmıyorum tabii en büyük avantajımız bu, eşimle beraber yapıyor olmamız bu işi yaparken birimiz çalışırken birimiz kaldığı yerden devam edebiliyor. Bizim için en güzel, en keyifli tarafı bu” dedi.

1974 yılından bu yana bu mesleği yaptığını söyleyen Sanatçı Naim Gülbol, “Ben bu mesleği öğrendiğim zaman korneş ve mobilya üzerinde öğrendim abim bir işyeri açmıştı. O zamanlar korneş, kartonpiyer falan yoktu. Tahtadan korneşlik yapardık. O dönemden beri, 74'lerden beri yaparım ve bugünlere kadar getirdik. Bunun haricinde yardım aldığım hiç kimse olmadı, hep kendi gayretimle bu resimleri, şekillerini çıkarmaya çalışıyorum. Arabistan'a çalışmaya gittiğim zaman işsiz kaldığım zamanlarda 3 tane sergi açtım. Kraliyet ailesine layık bir sergi açtım, çok ilgi gördü. Biraz yadırgayanlar oldu ama o dönemlerde 3 sergi açtım” dedi.

Sanatı icra ederken eşiyle tanıştığını ve ona yakma sanatını öğrendiğini ifade eden Gülbol, “Daha sonra Türkiye'ye geldiğimde Armutlu Mahallesinde bir atölye açtım orada eşimle tanıştım. Bu işe meraklı genç bir bayandı. Tabii cazibesine dayanamayıp bu işi öğretmeye çalıştım. Ona yakmayı öğrettim o da beni yaktı. Tabii evlilik oldu, mutluyuz yani 2 tane çocuğumuz var. Bu süreç içerisinde kütük üzerinde, sehpa üzerinde yenilikler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Mesleği icra ederken yenilikte eklemeye çalıştıklarını, bu çabalar sonucuyla da renkli yakma sanatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sanatçı Naim Gülbol, “En son yakma ile renkliyi bir arada deneyip bazı eserler çıkarmaya başladık. Şu anda yeni bir şekilde yenilik olarak bu renklileri yapmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olacağımızı bilmiyoruz henüz tamamen çok yeni ve tanınmayan, bilinmeyen yeni bir branş kolu anlamına gelir. İnşallah başarılı olabiliriz ve çalışacağız eşimle beraber” açıklamalarında bulundu.