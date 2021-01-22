Aile çay bahçesine gömülmüş silahlar bulundu

Hatay'da aile çay bahçesinde toprağa gömülü 3 silah ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sonucunda Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde bulunan bir aile çay bahçesinde toprağa gömülü vaziyette uzun namlulu silah olduğu bilgisini aldı.

Bomba arama köpeğinin de katılımıyla Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çay bahçesinde yapılan arama sonucunda toprağa gömülü vaziyette 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 15 adet 7.62 mm fişek ile 2 adet otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 2 adet şarjör ele geçirildi.