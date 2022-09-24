AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “İstihdamımız 30 milyona ulaştı, Türkiye'miz açısından bir tarihi zirvedir”

İstihdamımız bu dönemde 30 milyona ulaşmış durumda ki, bu 30 milyon seviyesi Türkiye'miz açısından tarihi bir zirvedir” dedi.

“2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” kapsamında Hatay'a gelen Sarıeroğlu, AK Parti Hatay İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Sarıeroğlu, uyguladıkları ‘Türkiye ekonomi modeliyle ihracatı 250 milyar dolara kadar çıkardıklarını, yatırımları ise 225 milyar dolara kadar yükseltildiğini söyledi.

Sarıeroğu, tüm dünyanın şu anda fiyat artışlarıyla ilgili bir enflasyonist ortamın içerisinde olduğunu enerjiyle ilgili, gıdayla ilgili çok ağır şartların yaşandığını belirterek “Biliyorsunuz bir pandemi sürecini geride bıraktık. Çok ağır şartlarda dünyanın ilk defa içinden geçtiği bir süreçti. Daha önce görmediğimiz, daha önce bilmediğimiz kavramlarla tanıştık. Tabii ki bu süre. Ekonomiyle alakalı da tüm dünyada ortaya koymuş olduğu bir dalgalanma süreci oldu. Uzun süre ticaretlerin yapılamadığı, işte lojistik faaliyetlerinin durduğu birçok ülke Türkiye olarak biz üretime devam ettik. Hem tarımsal üretime devam ettik, hem sanayimiz devam etti, hizmet sektörümüzde şalterleri indirmedik. Paket servisler, uzaktan çalışma gibi yöntemler de burada da yine ticari hayatı canlı tuttuk ama bunu yapmayan ülkelerimiz oldu. Bunların etkisiyle bir tüm dünya şu anda fiyat artışlarıyla ilgili bir enflasyonist ortamın içerisinde, diğer taraftan da işte görüyoruz enerjiyle ilgili, gıdayla ilgili gerçekten çok ağır şartların yaşandığı, Avrupa'da her gün bir haber alıyoruz. Şu anda işletmelerin enerjiyle ilgili süreçleri yönetemedikleri için kapanmaya başladığı bir süreç. Yöneticilerinin, vatandaşlara kışa yönelik farklı tedbirler almaları konusunda uyarılarda bulunulduğu bir dönem yaşanıyor. Böylesine bir dönemde Türkiye olarak biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm ekonomik, tüm AK Parti kadrolarımız, hükümetimizle birlikte vatandaşımızın her daim yanında olduk. Yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinin etkilerini bertaraf etmek için anında hızlı şekilde önlemlerimizi aldık. Sizler de biliyorsunuz. Başta Türkiye modeli diye yeni bir ekonomi modelini uygulamaya başladık. Üretimi, yatırımı, ihracatı, istihdamı, cari fazlayı önceleyen bu ekonomi modeli sayesinde beş çeyrektir tüm dünya resesyona girme riski taşırken birçok ülke resesyona girmiş durumdayken Türkiye olarak beş çeyrektir, kesintisiz şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. İstihdamımız bu dönemde 30 milyona ulaşmış durumda ki bu 30 milyon seviyesi Türkiye'miz açısından da bir tarihi zirvedir. Böylesine dar boğazdan geçilen bir dönemde biz uyguladığımız Türkiye ekonomi modeliyle ihracatınızı 250 milyar dolara kadar çıkardık. Yatırımlarımızı 225 milyar dolara kadar çıkardık. İnsanımıza yatırım yapmaya devam ettik. Sosyal devlet olmanın tüm kurallarını, tüm argümanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik. Bakın bir yılda 104 milyar liralık sosyal yardım gerçekleştirdiğimiz bir sistemimiz var. 48 ayrı basamakta” dedi.

Asgari ücret kadar olan meblağ üzerindeki vergileri kaldırdıklarını ve bunun bir devrim olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu şunları kaydetti:

"Asgari ücretimize yüzde 80'e varan kümülatif olarak baktığımızda yüzde 90'lara ulaşan bir artış gerçekleştirdik. Asgari ücrette üzerindeki tüm ücretlilerin almış oldukları asgari ücret kadar olan meblağ üzerindeki vergileri kaldırdık ki, bu bir devrimdir. Bunu da açıklıkla söyleyeyim. Geçmişte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış bu alanda profesyonel çalışma hayatını gerçekleştirmiş birisi olarak bugüne kadarki bütün toplantılar, sendikaların ilgili tarafların yaptığı toplantılarda talep edilen bir husustu. Asgari ücretin vergi dışı kalması, iktidarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğin de bu dönemde çalışanlarımız için böyle bir düzenlemeyi de tüm ücretlilerimiz için yani memur, işçi ayrımı yapmadan böyle bir dönemde gerçekleştirdik. 3600 ek göstergeyi bakın bu dönemde yasal zemine oturtturduk ve kapsamı da tüm çalışanlar için genişletilerek sağlık çalışanlarımız, polislerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimizle ilgili kapsamı tüm çalışanlar olarak da genişleterek bu düzenlemeyi hayata geçirdik ve 1 Ocak'tan itibaren de inşallah tüm çalışanlarımızın hissedeceği şekilde faydalarını göreceği bir dönem olacak. Diğer taraftan başta tarımsal üretimle ilgili olmak üzere konut olmak üzere, gıda ürünleri olmak üzere, tüketim malzemeleri olmak üzere KDV'yle ilgili vatandaşlarımızın fiyat artışlarından etkilenmemesi için düşüşler gerçekleştirdik. Sadece gıda ürünlerinde biliyorsunuz yüzde 8'de yüzde 1'e indirdik KDV'yi. Diğer alanlarda yüzde 18'den, yüzde 8'e indirdik. Gençlerimiz, ücretli öğretmenlerimiz, bakın bu dönemde dokunmadığımız kesim, esnafımız, çiftçimiz, işçimiz memurumuz hiç kimseyi bırakmadı. İşçilerimizle yapılan toplu sözleşmeler, memurlarımızla bağışlanan toplu sözleşmelerde çok güçlü artışlar ortaya koyduk ve sonrasında da yine yasal düzenlemeyle bu artışları daha da yukarı çektik. Sadece asgari ücretle yaptığımız artış ücretlileri etkilemiyor. Tüm ücret skalalarını etkileyen bir düzenlemedir. Diğer taraftan yaşlı aylığı alanlar, evde bakım aylığı alanlar, sosyal destek hizmetlerinden faydalananlar da bu asgari ücret artışı neticesinde almış oldukları rakamlarda yükselişlere şahitlik ettiler. Şunun için söylüyorum tüm dünya ekonomik olarak bir süreç yaşarken Türkiye olarak biz bu dönemde ülkemizin imkanlarını, kaynaklarını vatandaşlarımız için seferber ederek, vatandaşlarımızla birlikte bu süreçte omuz omuza kol kola bir yol yürüyüşü içerisinde olduk ve bundan sonra da inşallah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız açıkladılar. Başta EYT olmak üzere talep edilen, beklenilen her alanda inşallah çalışmalarımızı yine vatandaşlarımız lehine yapmaya bu dönemde devam edeceğiz.”

Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tahıl koridoru oluşturulmasına vesile olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, “Cumhuriyetin yüzyılını geride bırakıyoruz. İnşallah 2023'ten itibaren yeni bir dönem başlayacak. İkinci yüzyılı biz Cumhuriyetin son yirmi yılına damgasını vuran kadrolar olarak inşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da damgamızı vuracağız. Bunun hazırlığı, bunun çalışması, bunun azmi, bunun gayreti, bunun aşkı içerisindeyiz. Bakın enerji başta olmak üzere tüm dünyanın aslında ihtiyaç duyduğu konularla alakalı olarak liderlik yapan oyun kuranda bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde. Birleşmiş Milletler temaslarını, Şanghay'daki temaslarını hep birlikte takip etmişsiniz. Bu dönemde bakın kuzeyimizde bir savaş yaşanıyor. Rusya Ukrayna Savaşı Sayın Cumhurbaşkanımızın burada yapmış olduğu arabuluculuk en son işte esirlerin değişimiyle alakalı olmak üzere ondan öncesinde kışın tüm dünyanın bir tahıl krizi yaşama riski varken böylesine önemli bir sorunun çözümü konusunda savaş yapan iki ülkeyi ülkemizde masaya oturtarak bir anlaşma sağlanmasına ve bir tahıl koridoru oluşturulmasına vesile olmuş dünya liderine sahibiz. Hayal olan bir konu gerçekleşti ve şu anda 3 milyon tonluk da bir tahıl sevkiyatı da gerçekleşmiş durumda. Yine doğal gaz araması Türkiye için hayal olarak görülen bir konuydu. AK Parti iktidarları konusu döneminde AK Parti iktidarları döneminde hayal olan her şeye ulaşmış bir Türkiye söz konusu. Bulamazsınız demişlerdi arayamazsınız demişlerdi. Bakın Karadeniz'de şu anda Sakarya gazımızın 2023 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için 140 kilometrelik biliyorsunuz bir boru hattı arayamazsın demişlerdi. Aradık ve bulduk. Bulduğumuz gazı bağlayamazsınız götüremezsiniz demişlerdi. Bakın 140 kilometrelik hattın son 25 kilometresi kalmış durumda ve inşallah 2023 yılında vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

İl başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonunda CHP ve DEVA partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.