AK Parti Hatay milletvekilleri Dörtyol Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Hatay milletvekilleri, Hatay'ın Dörtyol ilçe belediye başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı Adayı MHP'li Fadıl Keskin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Ak Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'den oluşan heyet Dörtyol Belediyesini ziyaret ederek 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, belediye başkanlığını kazanan ve görevi devralan Fadıl Keskin'e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren belediye başkanı Fadıl Keskin, "Cumhur ittifakımız ile birlikte biz artık koca bir aile olduk. “Rozetimizi bir kenara bırakarak mesaiye başladık. İlçemizin sorunlarını çözmek ve vatandaşımızın mutluluğu, refahı için gülen yüzümüzle gece gündüz çalışmaya hazırız” dedi.

MKYK toplantısı sonrasında Dörtyol'a geldiğini belirten AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da, “Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim, Cumhur ittifakımız devam ediyor. Hem genel merkezde, hem de taşrada bunları görmekteyiz. yüzde 52 oy almış bulunmaktayız. İnşallah bu güç ve kuvvetle belediyelerimize her türlü desteği vererek sorunların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

Milletvekillerinin ziyaretine belediye meclis üyeleri ile AK Parti ve MHP İl, İlçe teşkilatları yönetimi de eşlik etti.