İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir’in korona virüs testi pozitif çıktı.

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir'in korona virüs testi pozitif çıktı.


Edinilen bilgiye göre, yapılan kontrollerde testi pozitif çıkan Semir Özdemir, evinde karantinaya girdi. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.